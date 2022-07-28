Про це заявив губернатор Калінінградської області Антон Аліханов, інформує "Медуза".

"Литовці будуть нас або безкоштовно пропускати - в чому я сумніваюся, - або перестануть пропускати взагалі", - заявив Антон Аліханов.

Російське МЗС скерувало Вільнюсу ноту через заяву банку, пише "Форбс", з посиланням на тимчасового повіреного у справах Росії у Литві Сергія Рябоконя.

"Весь вантажний транзит Калінінграда Литва замкнула на один банк, це Šiaulių bankas… Банк вийшов із новиною про те, що він з 1 вересня припиняє всілякі банківські відносини з Росією… Коли я вчора був у литовському МЗС, я поставив питання, передав їм особисто ноту щодо Šiaulių bankas: розберіться до 1 вересня, ще є час", — заявив Рябоконь.

У виданні зазначають, що Šiaulių bankas ще 14 липня заявив, що, у зв'язку з розширенням санкцій проти Росії та Білорусі, з 1 вересня більше не здійснюватиме платежів до Росії та Білорусі й не отримуватиме платежі звідти в будь-якій валюті. З 15 серпня банк перестане проводити платежі у російських рублях незалежно від країни одержувача. У повідомленні банку була примітка, що винятки щодо зазначених платежів можуть за попередньою угодою застосовуватися у випадках, коли платежі здійснюються з гуманітарною метою або для забезпечення виконання державних функцій.

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