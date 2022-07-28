Транзит у Калінінградську область знову може припинитись, - губернатор
Литовський Šiaulių bankas, який одноосібно обслуговує весь транзит російських товарів, через санкції припиняє будь які операції з Росією з 1 вересня
Про це заявив губернатор Калінінградської області Антон Аліханов, інформує "Медуза".
"Литовці будуть нас або безкоштовно пропускати - в чому я сумніваюся, - або перестануть пропускати взагалі", - заявив Антон Аліханов.
Російське МЗС скерувало Вільнюсу ноту через заяву банку, пише "Форбс", з посиланням на тимчасового повіреного у справах Росії у Литві Сергія Рябоконя.
"Весь вантажний транзит Калінінграда Литва замкнула на один банк, це Šiaulių bankas… Банк вийшов із новиною про те, що він з 1 вересня припиняє всілякі банківські відносини з Росією… Коли я вчора був у литовському МЗС, я поставив питання, передав їм особисто ноту щодо Šiaulių bankas: розберіться до 1 вересня, ще є час", — заявив Рябоконь.
У виданні зазначають, що Šiaulių bankas ще 14 липня заявив, що, у зв'язку з розширенням санкцій проти Росії та Білорусі, з 1 вересня більше не здійснюватиме платежів до Росії та Білорусі й не отримуватиме платежі звідти в будь-якій валюті. З 15 серпня банк перестане проводити платежі у російських рублях незалежно від країни одержувача. У повідомленні банку була примітка, що винятки щодо зазначених платежів можуть за попередньою угодою застосовуватися у випадках, коли платежі здійснюються з гуманітарною метою або для забезпечення виконання державних функцій.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.07
Купівля 39.07Продаж 40.04
-
EUR
Купівля 39.3Продаж 40.56
- Актуальне
- Важливе