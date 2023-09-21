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Траса Бахмут – Горлівка перебуває під вогневим контролем ЗСУ, - речник Східного угруповання

21 вересня, 2023 четвер
15:06
Війна з Росією ЗСУ

Одна з логістичних артерій російської армії на Бахмутському напрямку, траса Бахмут – Горлівка, перебуває під вогневим контролем українських військових

Про це повідомив речник Східного угруповання військ Ілля Євлаш в ефірі телемарафону. 

Він зазначив, що російські окупанти не відмовились від планів повністю захопити Донеччину та Луганщину, тому наразі вони активно намагаються повернути позиції у звільнених Андріївці та Кліщіївці, які важливі для оборони Бахмута. 

"Вихід поблизу Кліщіївки та Андріївки дає нам можливість ще ближче підійти до однієї з логістичних артерій, яка постачає угруповання противника на цьому напрямку - це траса Бахмут – Горлівка, яка вже знаходиться під нашим вогневим контролем. Туди вже дістають і міномети, і протитанкові розрахунки. Тому постачання противника на цьому напрямі вже значно ускладнилося і ускладниться в подальшому", - наголосив Євлаш. 

За його словами, оголення цього флангу дозволяє українським військовим завдавати більшої кількості ударів по особовому складу та техніці противника.

Речник підкреслив, що українські оборонці намагаються наносити вогневі ураження там, де противник найменше цього очікує. Завдяки цьому росіяни, попри домінацію у повітрі, зазнають у 7-8 разів більше втрат, будучи в обороні, на відміну від ЗСУ у наступі. 

Євлаш також розповів, що у смузі Східного угруповання військ продовжуються інтенсивні бої, українські оборонці продовжують на наступальну операцію на південному фланзі Бахмута та мають успіхи поблизу Андріївки, Одрадівки, Курдюмівки.

"Найбільша концентрація сил противника зараз спостерігається на Лимано-Куп’янському напрямку: ворог утримує там понад 110 тисяч особового складу, велику кількість броньованої техніки, артилерійських систем та реактивних систем залпового вогню. Проте варто зазначити, що на цьому напрямку вже десь близько тижня ми не фіксуємо жодних бойових зіткнень. Проте це не означає, що бойові дії там зовсім зникли: противник і надалі продовжує обстрілювати позиції ЗСУ. Так, за минулу добу на Лимано-Куп'янському напрямку він завдав 552 артилерійських удари і 17 разів використовував авіацію. Там зараз йдуть інтенсивні важкі бойові ді, наші захисники тримають фронт", - додав він. 

Євлаш наголосив, що українські військові ведуть різні типи операцій на двох напрямках. 

"Якщо на Куп’янсько-Лиманському напрямку ми обороняємося, намагаємося стримати ефективно навалу противника, то на Бахмутському ми маємо успіхи і продовжуємо витісняти його з зайнятих позицій", - пояснив речник. 

  • З 15 вересня українські війська взяли під контроль села Кліщіївка та Андріївка, які розташовані приблизно за 8 км на південь від міста Бахмут Донецької області. Британська розвідка оцінила ситуацію на фронті після успіхів ЗСУ біля Бахмута. 
Україна
Росія
російська армія
ЗСУ
Донеччина
окупанти
Бахмут
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