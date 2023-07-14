В це гралися 30 років. Результат — втрачені шанси на тлі постійних гойдалок з виборами "прозахідних" і "проросійських". Останніх замінять на "україноцентричних", вже бачу інтелектуальні потуги деяких…

Але. В нас війна на виживання. І вона не виграна. Росія робить ракети, безпілотники, сонцепьоки й танки. В них необмежений людський ресурс і союзник великий Китай. І ядерна зброя. І вони хочуть реваншу за попередні поразки.

Тому нам потрібно бути там. З ЄС і НАТО. В ЄС і НАТО. Там безпека. Там технології. Там права людини та правила гри.

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Поки ми для них проблема. Війна. Депопуляція. Економічна криза. Зруйнована енергетика. Залежність від їхніх грошей і від їхньої зброї, бо свою не робили…

І тому треба чути. Їх. Треба розуміти та переконувати. І знаходити аргументи. І бути єдиною українською командою заради власного цивілізаційного прориву і безпечного майбутнього. Зверхність тут неприпустима.

Це реальність. Реальність, від якої залежить наше виживання. Все решта — красиві слова і порівняння, але вони не працюють в real politic.

І не варто дивуватися, що їх інтереси в них на першому місці. Це наївно.

Треба дорослішати. Хайп не працює довго. Треба працювати. Над умовами. Над сильною власною позицією і її донесенням.

Ми надто довго дозволяли собі інфантильність. Такої можливості вже нема. Час усвідомити.

Джерело

Про автора. Вікторія Сюмар, журналістка, медіаекспертка.

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