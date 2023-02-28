Про це заявив голова правління НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов у етері телемарафону.

"Є надії, що зможемо зробити на самому початку квітня, але якщо буде холодно, то теплопостачання триватиме. Але маємо усвідомлювати, що треба економити", - зазначив він.

Окрім того, Чернишов також відзначив як позитивний приклад відповідальний початок цього опалювального сезону наприкінці жовтня-на початку листопада 2022 року.

Відповідаючи на запитання про ціну природного газу для населення після 1 квітня, він наголосив, що ціна не змінюватиметься впродовж цього опалювального сезону "незалежно від його юридичного або фактичного завершення".

Зокрема він також повідомив, що приватні споживачі в питанні оплати поводяться "патріотично і дисципліновано", хоча рівень оплати дещо впав. За словами Чернишова, він становить близько 80% "у стабільних регіонах".