"Треба економити": у Нафтогазі спрогнозували, коли завершиться опалювальний сезон
У Нафтогазі вважають, що попри те, що Україна забезпечена достатніми запасами природного газу на опалювальний сезон, завершити його хотілося б якомога раніше з метою економії цього ресурсу
Про це заявив голова правління НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов у етері телемарафону.
"Є надії, що зможемо зробити на самому початку квітня, але якщо буде холодно, то теплопостачання триватиме. Але маємо усвідомлювати, що треба економити", - зазначив він.
Окрім того, Чернишов також відзначив як позитивний приклад відповідальний початок цього опалювального сезону наприкінці жовтня-на початку листопада 2022 року.
Відповідаючи на запитання про ціну природного газу для населення після 1 квітня, він наголосив, що ціна не змінюватиметься впродовж цього опалювального сезону "незалежно від його юридичного або фактичного завершення".
Зокрема він також повідомив, що приватні споживачі в питанні оплати поводяться "патріотично і дисципліновано", хоча рівень оплати дещо впав. За словами Чернишова, він становить близько 80% "у стабільних регіонах".
- Нагадаємо, раніше голова Нафтогазу Олексій Чернишов заявив про домовленість із західними партнерами про додаткові обсяги газу для проходження опалювального сезону 2023 року.
- 1 лютого повідомлялося, що постачання газу в Україну профінансує уряд Норвегії, Нафтогаз закупить його на грант від Європейського банку реконструкції та розвитку на суму до €188,8 млн.
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