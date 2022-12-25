Про це в ефірі Еспресо заявив генерал ЗСУ та ексзаступник секретаря РНБО Сергій Кривонос.

"Одна із помилок останніх пів року - те, що ми в пресі чуємо недооцінку противника і нам подають інформацію, що проти нас воюють одні алкоголіки та наркомани. Між тим, щоб його знищити ми маємо мати підготовленого, навченого, озброєного українського воїна, який чітко знає як знищувати ворога. 300 тис. вони відмобілізували і ще спроможні відмобілізувати ще і 300 тисяч, і півмільйона", - зазначив він.

За словами Кривоноса, не треба недооцінювати спроможності ворога.

"Ми побачили, як вони чітко використовують свою тактику завалювання нашої території власними трупами. На певних ділянках це дає результати, що вони не рахуючись з втратами, кидають стільки живої сили, що у нас або не вистачає боєприпасів, або кількості зброї, щоб їх знищувати. Краще розуміти, що ворог буде наступати, мобілізовувати і вчити своїх людей. Нам треба готуватися до затяжної війни і вона не скінчиться в лютому чи березні наступного року", - підсумував генерал.