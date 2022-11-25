Треба мати 18 років і цифровий підпис: Дія проводить тестування послуги шлюб онлайн
Дія розпочинає запис на бета-тест заяви про шлюб онлайн: замість кількох походів до ДРАЦС, черг та гори документів — 10 хвилин на порталі
Про це повідомив очільник мін цифри Михайло Федоров.
"Відтепер зможете подати заяву і одразу обрати місце та час, формат та зал, де пройде церемонія", - пише урядовець.
І наголошує на тому, що раніше необхідно було йти до ДРАЦС (Відділ державної реєстрації актів цивільного стану, - ред.), заповнювати папірці, вручну вводити особисту інформацію, проходити перевірку держреєстратора. Потім йти в банк, щоб сплатити держмито, і знову повертатися до установи. Після цього обговорити формат церемонії і тільки потім повертатися додому й чекати на заплановану дату.
"Спрощуємо процедуру, усуваючи всі бюрократичні процеси. Якщо вам понад 18 років, маєте електронний підпис та другу половинку — долучайтеся до бета-тесту послуги шлюб онлайн.
Приєднатися до тестування можна за цим посиланням (https://team.diia.gov.ua/).
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