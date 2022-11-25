Треба мати 18 років і цифровий підпис: Дія проводить тестування послуги шлюб онлайн

Про це повідомив очільник мін цифри Михайло Федоров.

"Відтепер зможете подати заяву і одразу обрати місце та час, формат та зал, де пройде церемонія", - пише урядовець.

І наголошує на тому, що раніше необхідно було йти до ДРАЦС (Відділ державної реєстрації актів цивільного стану, - ред.), заповнювати папірці, вручну вводити особисту інформацію, проходити перевірку держреєстратора. Потім йти в банк, щоб сплатити держмито, і знову повертатися до установи. Після цього обговорити формат церемонії і тільки потім повертатися додому й чекати на заплановану дату.

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