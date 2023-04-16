Треба переглянути всі дозволи щодо ділянок, де будувались храми УПЦ (МП), - релігієзнавиця Филипович
Треба провести ревізію дозволів на передачу земель, де потім будувались церкви - дуже багато випадків, коли це відбувалось не відповідно до закону
Про це в ефірі Еспресо заявила релігієзнавиця Людмила Филипович.
"Треба провести ревізію - передивитися всі дозвільні документи, які давала держава на отримання земельних ділянок, де будувались храми. Через те, що церква мала особливий статус у президента Януковича - дуже багато випадків, коли це відбувалось не відповідно до закону. Дарувалося це право, а його потрібно було правильно оформлювати. Думаю, що будуть претензії - якщо місцеві органи влади підуть законним шляхом. Подивляться, що там за угоди, ким підписані, строки дії, дотримання законів щодо збереження пам'яток. Я знаю, що у Києві з новозбудованих храмів - лише у третьої частини є документи, що дозволяють будувати і перебувати там. Це все треба привести у відповідність до законодавства. Є у держави механізми, які дозволяють визначити, чи законно перебуває та чи інша організація в межах держави", - вважає вона.
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