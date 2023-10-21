Треба якнайшвидше заспокоїти ситуацію на Близькому Сході та продовжити підтримку України, - заступник генсека НАТО
Північноатлантичний альянс має достатньо ресурсів, щоб підтримати Ізраїль у конфлікті з ХАМАС, а також підтримати Україну військово у війні з Росією
Про це заявив заступник генерального секретаря НАТО Мірча Джоане, інформує Digi 24.
"Думаю, у нас достатньо ресурсів на рівні альянсу. 32 країни НАТО разом зі Швецією, я сподіваюся, мають понад 1 мільярд людей і понад 50% світового ВВП. Це значний ресурс, щоб увага не відволікалася від того, що ми маємо робити на підтримку України", – сказав Мірча Джоане.
Таким чином, НАТО має "конкретні оборонні плани" в контексті, в якому Альянс визначив дві основні загрози: "Росія і тероризм", сказав Джоане.
"Нам доведеться знову зібратися, підтримати Ізраїль, тому що це була держава-агресор, але так, щоб уникнути ескалації і розпалювання громадської думки, і я переконаний, що ми зуміємо це зробити спокійно і з терпіння", – сказав заступник генсека Північноатлантичного альянсу.
Джоане додав, що "є такі актори, як Росія", яким "було б надзвичайно приємно бачити, як Захід, США і ми починаємо розподіляти нашу увагу між тим, що відбувається на Сході та в Східній Європі, в Україні".
"Цього не станеться", - сказав заступник генсека НАТО. "Ми зможемо впоратися з цими двома викликами, ми сподіваємося якнайшвидше заспокоїти ситуацію на Близькому Сході та продовжувати підтримувати Україну", — додав Джоане під час інтервенції на Digi 24.
Таким чином, той факт, що нова криза з’являється в іншій сфері – такій, як нинішня на Близькому Сході, спричинена конфліктом між Ізраїлем і ХАМАС, "не застає НАТО неготовим", сказав Мірча Джоане.
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