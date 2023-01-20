Тренер "Челсі" заінтригував можливим дебютом Мудрика в матчі з "Ліверпулем"

Про це повідомляє Football London.

"Він не надто багато грав останнім часом, але добре тренувався. Є шанс, що він дебютує. Ми повинні допомогти всім зрозуміти, що він приходить з іншої ліги та повинен адаптуватися. Це молодий гравець, який має великий потенціал, але при цьому й хороший досвід. Це чудовий футболіст. Мудрик щасливий. Він з нетерпінням чекає початку своєї кар’єри тут", - сказав тренер "Челсі" Грем Поттер.

Михайло Мудрик став найдорожчим українським футболістом в історії. Раніше рекорд належав Андрієві Шевченку, який у 2006 році перейшов з італійського "Мілану" до "Челсі" за 43,88 млн євро.

Михайло Мудрик також побив рекорд для трансферів клубів української прем'єр-ліги, що належав бразильцю Фреду, який у 2018 році за 59 млн євро перейшов з "Шахтаря" до англійського "Манчестер Юнайтед".

У нинішньому сезоні 22-річний Михайло Мудрик зіграв за "Шахтар" 18 матчів, забив 10 голів та віддав 8 результативних передач.

На рахунку Мудрика 8 матчів за збірну України.

"Челсі" після 19 матчів має 26 очок та йде у чемпіонаті Англії 10-м. У 1/8 фіналу Ліги чемпіонів лондонці зіграють з дортмундською "Борусією".

Матч "Ліверпуль" - "Челсі" відбудеться вже завтра, 21 січня. Початок о 14:30.

15 січня Михайло Мудрик перейшов до "Челсі" за 100 млн євро та став найдорожчим в історії українським футболістом.

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