Тренер "Евертона" оцінив дебют Миколенка в Англії
Головний тренер "Евертона" Рафаель Бенітес назвав дебют українського футболіста Віталія Миколенка в англійському клубі вдалим
Про це повідомляє Mighty Blues у twitter.
За словами іспанського тренера, дебют Миколенка у матчі 1/32 фіналу Кубка Англії, в якому "Евертон" переміг "Халл Сіті" у додатковий час 3:2, виявився вдалим.
"Він не тренувався 15 днів, а тепер приїхав сюди та відіграв напружений матч у Кубку Англії. Приємно бачити його налаштування. Я думаю, що він добре провів свою першу гру", – сказав Бенітес.
- Нагадаємо, 8 січня Віталій Миколенко дебютував за "Евертон" та допоміг йому перемогти "Халл Сіті" у 1/32 фіналу Кубка Англії.
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