Тренер "Евертона" оцінив дебют Миколенка в Англії

Про це повідомляє Mighty Blues у twitter.

За словами іспанського тренера, дебют Миколенка у матчі 1/32 фіналу Кубка Англії, в якому "Евертон" переміг "Халл Сіті" у додатковий час 3:2, виявився вдалим.

"Він не тренувався 15 днів, а тепер приїхав сюди та відіграв напружений матч у Кубку Англії. Приємно бачити його налаштування. Я думаю, що він добре провів свою першу гру", – сказав Бенітес.

