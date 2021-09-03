Тренер Франції заговорив про силу України перед матчем у відборі на ЧС-2022

Про це повідомляє офіційний сайт УАФ.



За словами Дешама, він помітив багато спільного між командами Андрія Шевченка та Олександра Петракова.



"Я бачив матчі збірної України на Євро-2020 і подивився поєдинок українців в Казахстані. Чесно кажучи, я помітив багато спільного між командою Шевченко і командою Петракова. Так, у відносинах наших збірних вже є певна історія. Звичайно, я буду дуже щасливий, якщо ми переможемо. Але зауважу, що ми усвідомлюємо силу збірної України", - заявив Дідьє Дешам.



У 4-му турі кваліфікації на ЧС-2022 збірна України з футболу несподівано зіграла внічию проти Казахстану. Це був перший матч Олександра Петракова на посаді головного тренера національної команди.



Наступний матч збірна України проведе в цю суботу, 4 вересня. У суперниках збірна Франції.

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