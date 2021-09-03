Тренер Франції заговорив про силу України перед матчем у відборі на ЧС-2022
Головний тренер збірної Франції з футболу Дідьє Дешам заявив, що національна команда України є сильним колективом
Про це повідомляє офіційний сайт УАФ.
За словами Дешама, він помітив багато спільного між командами Андрія Шевченка та Олександра Петракова.
"Я бачив матчі збірної України на Євро-2020 і подивився поєдинок українців в Казахстані. Чесно кажучи, я помітив багато спільного між командою Шевченко і командою Петракова. Так, у відносинах наших збірних вже є певна історія. Звичайно, я буду дуже щасливий, якщо ми переможемо. Але зауважу, що ми усвідомлюємо силу збірної України", - заявив Дідьє Дешам.
У 4-му турі кваліфікації на ЧС-2022 збірна України з футболу несподівано зіграла внічию проти Казахстану. Це був перший матч Олександра Петракова на посаді головного тренера національної команди.
Наступний матч збірна України проведе в цю суботу, 4 вересня. У суперниках збірна Франції.
- Нагадаємо, 1 вересня у 4-му турі кваліфікації на ЧС-2022 збірна України зіграла внічию проти Казахстану.
- В іншому матчі кваліфікаційного раунду ЧС-2022 збірна Франції несподівано зіграла внічию з Боснією і Герцеговиною.
- Після цього стало відомо, що футболіст збірної Франції Кіліан Мбаппе травмувався і не зіграє проти України у кваліфікації чемпіонату світу-2022.
- 3 вересня в. о. головного тренера збірної України Олександр Петраков показав, що налаштований дати бій Франції у матчі відбору на ЧС-2022.
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