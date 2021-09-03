Такі ж люди, як і ми, хіба що жаб їдять, - тренер збірної України Петраков оцінив Францію
В. о. головного тренера збірної України Олександр Петраков налаштований дати бій Франції у матчі відбору на ЧС-2022
Про це повідомляє Еспресо.TV з посиланням на YouTube-канал УАФ.
"Підбадьорив команду, сказав, що попереду ще Франція. Не треба нікого боятися, вони такі ж люди, як і ми. Хіба що вони жаб їдять, а ми - ні, все", - сказав Олександр Петраков.
У 4-му турі кваліфікації на ЧС-2022 збірна України з футболу несподівано зіграла внічию проти Казахстану. Це був перший матч Олександра Петракова на посаді головного тренера національної команди.
Наступний матч збірна України проведе в цю суботу, 4 вересня. У суперниках збірна Франції.
- Нагадаємо, 1 вересня у 4-му турі кваліфікації на ЧС-2022 збірна України зіграла внічию проти Казахстану.
- В іншому матчі кваліфікаційного раунду ЧС-2022 збірна Франції несподівано зіграла внічию з Боснією і Герцеговиною.
- Після цього стало відомо, що футболіст збірної Франції Кіліан Мбаппе травмувався і не зіграє проти України у кваліфікації чемпіонату світу-2022.
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