Такі ж люди, як і ми, хіба що жаб їдять, - тренер збірної України Петраков оцінив Францію

Про це повідомляє Еспресо.TV з посиланням на YouTube-канал УАФ.



"Підбадьорив команду, сказав, що попереду ще Франція. Не треба нікого боятися, вони такі ж люди, як і ми. Хіба що вони жаб їдять, а ми - ні, все", - сказав Олександр Петраков.



У 4-му турі кваліфікації на ЧС-2022 збірна України з футболу несподівано зіграла внічию проти Казахстану. Це був перший матч Олександра Петракова на посаді головного тренера національної команди.



Наступний матч збірна України проведе в цю суботу, 4 вересня. У суперниках збірна Франції.



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