Тренер Ф'юрі пояснив, чому в Усика немає шансів проти Джошуа
Батько та тренер британського важковаговика Тайсона Ф'юрі Джон Ф'юрі переконаний, що його співвітчизник Ентоні Джошуа переможе українця Олександра Усика
Про це Джон Ф'юрі заявив у інтерв'ю BoxingSocial у YouTube.
За його словами, попри те, щло Усик хороший боксер, у нього немає шансів на перемогу над Джошуа.
"Усик - хороший боєць, крузер світового класу, але Джошуа - великий хлопець і у нього є відмінний набір боксерських навичок. Олександр не зможе створити йому проблем, тому що він занадто дрібний. Джошуа пройде прямо крізь нього. Я вважаю, що AJ зупинить Усика швидше, ніж будь-хто інший", - сказав Ф'юрі.
Він додав, що уся справа у габаритах боксерів.
"Тому й існують вагові категорії. Хороший великий боксер переможе хорошого маленького боксера. А Джошуа - великий хлопець", - підкреслив Ф'юрі.
Олександр Усик є обов'язковим претендентом на титул WBO та має 25 вересня зустрітися з Ентоні Джошуа. Британець є чемпіоном організації та володіє двома іншими титулами - WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).
- Нагадаємо, 15 липня британський боксер Джо Джойс заявив, що Олександр Усик вчинить гідний опір Ентоні Джошуа, але врешті програє нокаутом.
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