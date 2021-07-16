Тренер Ф'юрі пояснив, чому в Усика немає шансів проти Джошуа

Про це Джон Ф'юрі заявив у інтерв'ю BoxingSocial у YouTube.

За його словами, попри те, щло Усик хороший боксер, у нього немає шансів на перемогу над Джошуа.

"Усик - хороший боєць, крузер світового класу, але Джошуа - великий хлопець і у нього є відмінний набір боксерських навичок. Олександр не зможе створити йому проблем, тому що він занадто дрібний. Джошуа пройде прямо крізь нього. Я вважаю, що AJ зупинить Усика швидше, ніж будь-хто інший", - сказав Ф'юрі.

Він додав, що уся справа у габаритах боксерів.

"Тому й існують вагові категорії. Хороший великий боксер переможе хорошого маленького боксера. А Джошуа - великий хлопець", - підкреслив Ф'юрі.



Олександр Усик є обов'язковим претендентом на титул WBO та має 25 вересня зустрітися з Ентоні Джошуа. Британець є чемпіоном організації та володіє двома іншими титулами - WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).



Нагадаємо, 15 липня британський боксер Джо Джойс заявив, що Олександр Усик вчинить гідний опір Ентоні Джошуа, але врешті програє нокаутом.

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