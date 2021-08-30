Тренер ПСЖ розкритикував фізичну форму Мессі

Про це повідомляє RMC Sport.



За словами Почеттіно, Мессі ще далекий від найкращої форми.



"Лео тільки вийшов на поле, але його перші торкання дали нам щось, додали команді впевненості. Навіть для такого футболіста, як Мессі, важливо добре дебютувати.Він добре увійшов у гру. Мессі ще далекий від найкращої форми, але він добре тренується. Після паузи на матчі збірних він буде в повному порядку", - сказав головний тренер ПСЖ Маурісіо Почеттіно.

Мессі підписав з ПСЖ контракт на два роки. В угоді також прописана можливість продовження співпраці до 2024 року. Лео Мессі став найвисокооплачуванішим гравцем ПСЖ. Його зарплата, 41 млн євро за сезон, найбільша в історії французької Ліги.



Аргентинець гратиме в Парижі під 30-м номером. Саме з цією цифрою на спині він розпочинав свою кар'єру в "Барселоні".



Вчора, 29 серпня, у матчі чемпіонату Франції з "Реймсом" (2:0) Ліонель Мессі дебютував за ПСЖ. Аргентинець вийшов на поле на 66-й хвилині, замінивши Неймара.

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