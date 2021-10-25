Тренер розповів про готовність збірної України до старту біатлонного сезону
Тренер збірної України з біатлону Юрай Санітра розповів про готовність чоловічої команди до старту сезону
Про це повідомляє "Суспільне".
Заключний етап підготовки до сезону чоловіча збірна України провела в австрійському Рамзау. На цьому зборі працювала команда у складі Дмитра Підручного, Артема Прими, Руслана Ткаленка, Артема Тищенка, Антона Дудченка, Богдана Цимбала і Тарас Лесюка.
"Ми практично закрили літню підготовку після чемпіонату України. Я дуже радий, що без спеціальної підготовки хлопці досить достойно виступили. Показали високий рівень. Не маю поганих слів ні для кого, тому в гарному настрої переїжджали на збір до австрійського Рамзау - тут починається заключний етап підготовки до старту сезону. Ми маємо всі умови, дуже хороша погода. Можемо виконувати тренувальний процес на 100%. Використовуємо можливість вже кататися на лижах, трохи менше ніж минулого року, бо ще концентруємося на тому, щоб доопрацювати фізичний стан. На цей час всі хлопці здорові", - сказав тренер збірної України Юрай Санітра.
Перший етап Кубка світу пройде в шведському Естерсунді - 27-28 листопада. Тоді ж стартує Кубок IBU в шведському Ідре.
На сезон 2021/22 в Кубку світу чоловіча збірна України має квоту п'ять людей на особисті гонки.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.26
Купівля 26.26Продаж 26.52
-
EUR
Купівля 30.42Продаж 30.81
- Актуальне
- Важливе