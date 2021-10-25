Тренер розповів про готовність збірної України до старту біатлонного сезону

Про це повідомляє "Суспільне".



Заключний етап підготовки до сезону чоловіча збірна України провела в австрійському Рамзау. На цьому зборі працювала команда у складі Дмитра Підручного, Артема Прими, Руслана Ткаленка, Артема Тищенка, Антона Дудченка, Богдана Цимбала і Тарас Лесюка.



"Ми практично закрили літню підготовку після чемпіонату України. Я дуже радий, що без спеціальної підготовки хлопці досить достойно виступили. Показали високий рівень. Не маю поганих слів ні для кого, тому в гарному настрої переїжджали на збір до австрійського Рамзау - тут починається заключний етап підготовки до старту сезону. Ми маємо всі умови, дуже хороша погода. Можемо виконувати тренувальний процес на 100%. Використовуємо можливість вже кататися на лижах, трохи менше ніж минулого року, бо ще концентруємося на тому, щоб доопрацювати фізичний стан. На цей час всі хлопці здорові", - сказав тренер збірної України Юрай Санітра.



Перший етап Кубка світу пройде в шведському Естерсунді - 27-28 листопада. Тоді ж стартує Кубок IBU в шведському Ідре.



На сезон 2021/22 в Кубку світу чоловіча збірна України має квоту п'ять людей на особисті гонки.

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