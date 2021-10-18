Тренер "Шахтаря" назвав футболіста, який заслужив "Золотий м'яч"
Головний тренер "Шахтаря" Роберто Де Дзербі зізнався, що віддав би "Золотий м'яч" форварду "Реала" Каріму Бензема
Про це повідомляє Marca.
Де Дзербі впевнений, що Карім Бензема сильніший за Роберта Левандовські, якого вважають головним претендентом на нагороду.
"Золотий м'яч" для Бензема? Однозначно. Для мене він найсильніший центрфорвард світу вже кілька років. З невеликою перевагою Бензема кращий за Левандовські. Я вибираю Каріма", - сказав тренер "Шахтаря" Роберто Де Дзербі.
Церемонія вручення "Золотого м'яча-2021" відбудеться 29 листопада в театрі Шатле у Парижі.
У 2020 році "Золотий м'яч" не був вручений. Організатори церемонії пояснили таке рішення пандемією коронавірусу.
- 8 жовтня France Football оприлюднив список номінантів на нагороду "Золотий м'яч".
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