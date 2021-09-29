Тренер "Шахтаря" закликав зіркового гравця підписати новий контракт з клубом

Про це повідомляє Sport Arena.



За словами Де Дзербі, Марлос - ключовий гравець "Шахтаря".



"Наскільки я знаю, "Шахтар" хоче, щоб Марлос залишився. Я дуже цього хочу, тому що вважаю, що для нас він - ключовий футболіст. Сподіваюся, він продовжить контракт, тому що зараз він нам потрібен, як ніколи", - сказав тренер "Шахтаря" Роберто Де Дзербі.



Півзахисник "Шахтаря" прийняв українське громадянство у вересні 2017 року. Після цього провів за збірну України 27 матчів і 1 гол у футболці національної. Єдиний гол Марлос забив у матчі відбору на Євро-2020 проти Литви 7 вересня 2019 року.



За "Шахтар" Марлос виступає з 2014 року. Його контракт чинний до кінця цього року.

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