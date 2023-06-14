Тренер "Вереса" Вірт подав у відставку після того, як зберіг команду в УПЛ

Про це повідомляє "Трибуна".

"Я йду з команди. В мене була розмова з президентом. Буду відкритим, тиждень тому він сказав, що весь футбольний клуб проти мене. Тому я не маю ніякого права залишатися, йду з команди. Важко говорити зараз, чесно кажучи. Є люди, які просто засунули ніж в спину і тримали його до сьогоднішнього дня. Я це не міг цього зрозуміти, бо пройшов дуже важкий шлях. Не прощаюся, просто говорю до побачення", - сказав Вірт.

Юрій Вірт очолював рівненський "Верес" з червня 2019 року. Вивів команду в УПЛ, а цьогоріч зберіг місце рівнян у вищій лізі - перемігши запорізький МФК "Металург" у стикових матчах.