Тренер збірної Нідерландів після поразки від Аргентини оголосив про відставку
Луї ван Гал, після поразки від Аргентини у чвертьфіналі чемпіонату світу з футболу, заявив, що залишає посаду головного тренера збірної Нідерландів
Про це повідомляє Sky Sports.
За словами ван Гала, матч проти Аргентини, в якому його команда програла у серії післяматчевих пенальті, став для нього останнім на посаді тренера збірної Нідерландів.
"Я не продовжуватиму перебувати на посаді головного тренера команди. Це був визначений період часу, гра з Аргентиною – моя остання. Це мій третій термін роботи в збірній, ми не програли жодного матчу. Не знаю, у скількох перемогли. Можете погуглити та ввести: "збірна Нідерландів – Луї ван Гал", – сказав тренер.
71-річний нідерландець втретє очолив національну команду у серпні 2021 року. Він вже тренував команду в 2000 - 2001 та 2012 - 2014 роках та привів її до бронзи чемпіонату світу-2014.
- 9 грудня у чвертьфіналі ЧС-2022 Хорватія перемогла по пенальті Бразилію, а Аргентина - Нідерланди.
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