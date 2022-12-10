Про це повідомляє Sky Sports.

За словами ван Гала, матч проти Аргентини, в якому його команда програла у серії післяматчевих пенальті, став для нього останнім на посаді тренера збірної Нідерландів.

"Я не продовжуватиму перебувати на посаді головного тренера команди. Це був визначений період часу, гра з Аргентиною – моя остання. Це мій третій термін роботи в збірній, ми не програли жодного матчу. Не знаю, у скількох перемогли. Можете погуглити та ввести: "збірна Нідерландів – Луї ван Гал", – сказав тренер.

71-річний нідерландець втретє очолив національну команду у серпні 2021 року. Він вже тренував команду в 2000 - 2001 та 2012 - 2014 роках та привів її до бронзи чемпіонату світу-2014.

9 грудня у чвертьфіналі ЧС-2022 Хорватія перемогла по пенальті Бразилію, а Аргентина - Нідерланди.

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