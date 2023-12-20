Тренер "Жирони" поскаржився на травму Циганкова. Розповів, коли українець повернеться до гри
Головний тренер іспанської "Жирони" Мічел зізнався, що поки не може розраховувати на Віктора Циганкова через травму
Про це повідомляє офіційний сайт "Жирони".
Віктор Циганков не потрапив у заявку на матч 18-го туру Ла Ліги з "Бетісом" через травму.
"Віктор продовжує відчувати дискомфорт, але думаю, що він буде в порядку і повернеться після Різдва. Борха (Гарсія) почуває себе краще, але ще не тренувався з командою. Що стосується Янхеля (Еррери), то я очікую на нього на початку січня", - сказав головний тренер "Жирони" Мічел.
У цьому сезоні 26-річний Циганков забив 3 голи та віддав 3 асисти в 16 матчах за "Жирону". За іспанців також грає Артем Довбик, у якого 10 голів і 4 асисти в Ла Лізі.
Довбик потрапив у заявку на матч "Бетіс" – "Жирона". Поєдинок відбудеться 21 грудня. Початок о 20:00.
- Іспанська "Жирона" не планує продавати своїх лідерів під час зимового трансферного вікна.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.46 Купівля 37.46Продаж 38.05
- EUR Купівля 40.78Продаж 41.79
- Актуальне
- Важливе