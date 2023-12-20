Тренер "Жирони" поскаржився на травму Циганкова. Розповів, коли українець повернеться до гри

Про це повідомляє офіційний сайт "Жирони".

Віктор Циганков не потрапив у заявку на матч 18-го туру Ла Ліги з "Бетісом" через травму.

"Віктор продовжує відчувати дискомфорт, але думаю, що він буде в порядку і повернеться після Різдва. Борха (Гарсія) почуває себе краще, але ще не тренувався з командою. Що стосується Янхеля (Еррери), то я очікую на нього на початку січня", - сказав головний тренер "Жирони" Мічел.

У цьому сезоні 26-річний Циганков забив 3 голи та віддав 3 асисти в 16 матчах за "Жирону". За іспанців також грає Артем Довбик, у якого 10 голів і 4 асисти в Ла Лізі.

Довбик потрапив у заявку на матч "Бетіс" – "Жирона". Поєдинок відбудеться 21 грудня. Початок о 20:00.