Тренера збірної Португалії звільнять після поразки від Марокко на ЧС-2022
Головного тренера збірної Португалії Фернанду Сантуша відправлять у відставку після поразки від Марокко у чвертьфіналі чемпіонату світу-2022 з футболу
Про це повідомив інсайдер Фабріціо Романо у twitter.
За його інформацією, Фернанду Сантуша звільнять з посади головного тренера збірної Португалії найближчими днями. Це станеться після поразки збірної Португалії у 1/4 фіналу ЧС-2022 від Марокко (0:1).
За словами самого тренера, він незабаром зустрінеться з президентом Федерації футболу Португалії Фернанду Гомешом та обговорить питання свого мабутнього на посаді.
"Завтра я їду в Лісабон. Після цього я поговорю з президентом португальської футбольної федерації Фернанду Гомешом, як ми завжди це робили. Ми зрозуміємо, що краще для португальської команди", - сказав Сантуш.
Фернанду Сантуш очолює збірну Португалії з 2014 року. Під його керівництвом команда виграла Євро-2016 та Лігу націй-2019.
-
10 грудня збірна Марокко несподівано перемогла Португалію та стала першою в історії африканською збірною, яка вийшла до півфіналу чемпіонату світу з футболу.
Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.41
Купівля 39.41Продаж 40.12
-
EUR
Купівля 40.75Продаж 41.81
- Актуальне
- Важливе