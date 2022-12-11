Про це повідомив інсайдер Фабріціо Романо у twitter.

За його інформацією, Фернанду Сантуша звільнять з посади головного тренера збірної Португалії найближчими днями. Це станеться після поразки збірної Португалії у 1/4 фіналу ЧС-2022 від Марокко (0:1).

За словами самого тренера, він незабаром зустрінеться з президентом Федерації футболу Португалії Фернанду Гомешом та обговорить питання свого мабутнього на посаді.

"Завтра я їду в Лісабон. Після цього я поговорю з президентом португальської футбольної федерації Фернанду Гомешом, як ми завжди це робили. Ми зрозуміємо, що краще для португальської команди", - сказав Сантуш.

Фернанду Сантуш очолює збірну Португалії з 2014 року. Під його керівництвом команда виграла Євро-2016 та Лігу націй-2019.

10 грудня збірна Марокко несподівано перемогла Португалію та стала першою в історії африканською збірною, яка вийшла до півфіналу чемпіонату світу з футболу.

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