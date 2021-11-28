Третина українців помирає до 65 років. Половині цих смертей можна запобігти, - ООН

Про це йдеться в аналітичній довідці Організації Об'єднаних Націй стосовно демографічних процесів в Україні, розміщеній на офіційному сайті ООН.



В документі аналізується - як і чому в Україні кількість населення скорочується "одним із найшвидших у світі темпів", а також наводяться рекомендації щодо запобігання розвитку такої тенденції.



Головними причинами зменшення чисельності українців експертами ООН з демографії названо "низький коефіцієнт народжуваності, високий рівень смертності та постійне зростання рівня зовнішньої міграції".

Також наголошується, що недостатній рівень добробуту та відсутність у жінок можливостей поєднувати кар'єру й догляд за дітьми залишається одним із чинників, які заважають українцям мати бажану кількість дітей.

"Поширеність поведінки з високим ступенем ризику та неінфекційні хвороби є основними причинами одного з найвищих рівнів смертності в Європі, особливо серед чоловіків. Близько третини українців помирають у віці до 65 років. Більше ніж половині цих смертей можна запобігти", - заявляють в ООН.

Там уточнюють, що, за даними приблизних підрахунків, за межами країни постійно перебуває близько 3 млн українських працівників, і їхня чисельність, ймовірно, надалі зростатиме.

"Третина нещодавнього зростання рівня міграції відбулася за рахунок українців віком до 35 років, які переважно мають кращу освіту, ніж ті, хто залишається в Україні", - додають в ООН.

В організації кажуть, що за поточних рівнів скорочення населення чисельність людей працездатного віку скоротиться на 30% до 2050 року, а також додають, що Україна є одним із лідерів за рівнем старіння населення в Європі.

У зв'язку з зазначеними фактами в ООН пропонують Україні вжити низку заходів, що сприяють поліпшенню демографічної ситуації, серед яких, зокрема, проведення перепису населення, впровадження недискримінаційної політики для забезпечення інклюзивності, яка дасть змогу молоді та людям похилого віку "робити повноцінний внесок у життя суспільства, отримуючи необхідну допомогу, послуги та соціальний захист".

Крім того, українській владі рекомендують створити умови для посилення гендерної рівності, що дасть змогу збільшити рівень участі жінок на ринку праці, а також продовжувати реформу охорони здоров'я, зокрема, підвищувати фінансування медичної галузі.

