Про це в ефірі Еспресо розповів експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук.

"Стеля цін на нафту не матиме результату і через пів року. Ця спроба встановити ліміт - США давно виступали за таку позицію. Ті країни, які продовжують купувати російську нафту - вони на папері відмовились, а по факту - вони отримують умовно "індійську" чи "турецьку" нафту. Зараз є обсяги "невідомого походження", - сказав він.

За словами експерта, зараз міжнародні трейдери це використовують.

"Така спроба з боку G7 натиснути на тих учасників ринку, які забирають російську нафту у посередників. Це спроба понизити ціну на неї до $70", - підсумував Корольчук.