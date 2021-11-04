Три дні на хворих ногах: окупанти запроторили українського політв'язня Яцкіна до ШІЗО, Денісова звернулася до Москалькової

Про це повідомив у Facebook адвокат Яцкіна Микола Полозов.



"З'ясувалися нові обставини нелюдського ставлення з боку російської влади до українського політв'язня Івана Яцкіна, який перебуває на етапі з Криму до Кемеровської області. Крім того, що на етапі він втратив медикаменти та перев'язувальні матеріали, виявилося, що у виправній колонії-2 в с. Двубратське Краснодарського краю він опинився в камері, яка не опалюється, внаслідок чого наявне у нього захворювання ніг загострилося. Крім того, одразу після прибуття етапу до колонії він був поміщений до ШІЗО на три доби. Причому жодних стягнень щодо нього не виносилося. Просто у камерах не було вільного місця. Важливо розуміти, що під час незаконного перебування у ШІЗО, за чинним розпорядком, у денний час шконка пристібалася до стіни, внаслідок чого Іван Яцкін був змушений три дні поспіль провести весь денний час у ШІЗО на хворих ногах", - написав Полозов.



Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова повідомила у Telegram, що звернулася з цього приводу до російської колеги Тетяни Москалькової.



"Такі дії стосовно громадянина України є катуванням, адже він страждає на хронічне захворювання ніг: запалення судин призвело до утворення трофічних виразок, внаслідок чого відбувається нагноєння. Нелюдське ставлення до громадянина України є грубим порушенням ст. 3 Конвенції про захист прав людини та основних свобод, яке прирівнюється до тортур і нелюдського поводження, і ст. 22 Мінімальних стандартних правил поводження з ув'язненими, схвалених Економічною і соціальною радою ООН. Після вироку так званого Верховного суду Криму український політв'язень відбуватиме покарання терміном 11 років у колонії суворого режиму в Кемеровській області. Попереду на його етапі - виправні установи двох областей РФ. Звернулася до Уповноваженого з прав людини в РФ Тетяни Москалькової з вимогою забезпечити громадянину України Івану Яцкіну належні умови тримання, відповідно до міжнародних стандартів", - написала Денісова.

Нагадаємо, уродженця с. Войкове Первомайського району Криму Івана Яцкіна затримали 16 жовтня 2019 року. Яцкіна звинувачують за ст. 275 Кримінального кодексу Росії - державна зрада у формі шпигунства.

Адвокат Микола Полозов повідомив, що після арешту Яцкіна перевезли з окупованого Криму до Москви, де, за словами адвоката, російські силовики чинили на кримчанина "сильний психологічний тиск".

У СБУ заперечили співпрацю з Іваном Яцкіним.

Окупанти засудили Яцкіна до 11 років колонії суворого режиму.

В ув'язненні у Яцкіна погіршилося здоров'я. Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb