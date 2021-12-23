Три дози вакцини AstraZeneca можуть убезпечити від "Омікрону", - компанія

Про це йдеться в пресрелізі AstraZeneca.



"Дуже надихає те, що сучасні вакцини здатні захищати від "Омікрону" після третьої бустерної дози. Ці результати підтримують використання третьої бустерної дози в межах національних стратегій із вакцинації, особливо для обмеження поширення варіантів вірусу, що викликають занепокоєння, зокрема "Омікрону", - зазначив один з авторів дослідження Джон Белл.



У компанії додають, що антитіла після третьої дози вакцини настільки ж ефективні проти "Омікрону", як два щеплення - від "Дельти".



Дослідження показало, що після введення третьої дози AstraZeneca кількість антитіл була більшою в тих, хто раніше перехворів на штами коронавірусу "Альфа", "Бета", "Дельта".

Нагадаємо, у ВООЗ заявили, що штам "Омікрон" поширюється набагато швидше та заражає вакцинованих.

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