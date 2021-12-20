Є чіткі докази, що штам "Омікрон" поширюється набагато швидше та заражає вакцинованих, - ВООЗ

Про це повідомляє Reuters.

"Зараз є чіткі докази того, що "Омікрон" поширюється значно швидше, ніж варіант Delta", - сказав Гебреісус під час брифінгу.

Голова ВООЗ додав, що навіть вакциновані від COVID-19 люди можуть заражатися цим штамом.

"І більш імовірно, що люди, вакциновані чи які одужали від COVID-19, можуть заразитися штамом вперше або повторно", - наголосив Гебреісус.