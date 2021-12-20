Є чіткі докази, що штам "Омікрон" поширюється набагато швидше та заражає вакцинованих, - ВООЗ
Генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Гебреісус заявив, що штам коронавірусу "Омікрон" поширюється швидше, ніж усі інші його варіанти
Про це повідомляє Reuters.
"Зараз є чіткі докази того, що "Омікрон" поширюється значно швидше, ніж варіант Delta", - сказав Гебреісус під час брифінгу.
Голова ВООЗ додав, що навіть вакциновані від COVID-19 люди можуть заражатися цим штамом.
"І більш імовірно, що люди, вакциновані чи які одужали від COVID-19, можуть заразитися штамом вперше або повторно", - наголосив Гебреісус.
- Як повідомлялося раніше, компанія Moderna заявила, що бустерна доза її вакцини від COVID-19 захищає від штаму коронавірусу "Омікрон" і у 37 разів підвищує рівень антитіл.
- Очільник МОЗ України Віктор Ляшко назвав п'ять рекомендацій для населення, щоб захиститись від штаму коронавірусу "Омікрон".
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