Підвищує рівень антитіл у 37 разів: Moderna заявила про ефективність бустерної дози її вакцини від "Омікрону"
У понеділок, 20 грудня, компанія Moderna заявила, що бустерна доза її вакцини від COVID-19 захищає від штаму коронавірусу "Омікрон" і у 37 разів підвищує рівень антитіл
Про це повідомляє The Guardian.
"Схвалений в цей час бустер вакцини мРНК-1273 в розмірі 50 мікрограм підвищує рівень антитіл, що нейтралізують "Омікрон", приблизно в 37 разів в порівнянні з їх рівнями до введення бустера", - пише видання.
Також компанія заявила про безпеку та хорошу переносимість цього варіанту додаткової дози вакцини. Частота і характер побічних ефектів через сім днів після отримання бустера в цілому такі ж, які і побічні дії, що спостерігаються після введення початкової двокомпонентної вакцини.
Moderna все ще працює над створенням вакцини, націленої на "Омікрон", препарат перейде до клінічних випробувань на початку 2022 року.
- Нагадаємо, 13 грудня міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко підписав указ № 2770 про введення третьої дози вакцини від COVID-19 людям із важкими захворюваннями відповідно до рекомендації Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики.
- МОЗ має намір розглянути запровадження бустерної вакцинації для всіх українців у січні 2022 року.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
27.14
Купівля 27.14Продаж 27.37
-
EUR
Купівля 30.5Продаж 30.94
- Актуальне
- Важливе