Підвищує рівень антитіл у 37 разів: Moderna заявила про ефективність бустерної дози її вакцини від "Омікрону"

Про це повідомляє The Guardian.



"Схвалений в цей час бустер вакцини мРНК-1273 в розмірі 50 мікрограм підвищує рівень антитіл, що нейтралізують "Омікрон", приблизно в 37 разів в порівнянні з їх рівнями до введення бустера", - пише видання.



Також компанія заявила про безпеку та хорошу переносимість цього варіанту додаткової дози вакцини. Частота і характер побічних ефектів через сім днів після отримання бустера в цілому такі ж, які і побічні дії, що спостерігаються після введення початкової двокомпонентної вакцини.



Moderna все ще працює над створенням вакцини, націленої на "Омікрон", препарат перейде до клінічних випробувань на початку 2022 року.

Нагадаємо, 13 грудня міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко підписав указ № 2770 про введення третьої дози вакцини від COVID-19 людям із важкими захворюваннями відповідно до рекомендації Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики.

МОЗ має намір розглянути запровадження бустерної вакцинації для всіх українців у січні 2022 року.