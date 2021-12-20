МОЗ розгляне у 2022 році питання щодо введення третьої дози COVID-вакцини всім громадянам

Про це повідомляє пресцентр Урядового порталу.



За словами голови МОЗ Віктора Ляшка, це питання тільки планують обговорити.



"Крім того, у січні МОЗ планує розглянути питання щодо можливості запровадження бустерної дози з урахуванням підходів Європейського Союзу", - зазначив він.



Крім того, міністр нагадав, що для людей з важкими супутніми хворобами щеплення третьою дозою вже дозволили.

Нагадаємо, 13 грудня Віктор Ляшко підписав указ про введення третьої дози вакцини від COVID-19 людям із важкими захворюваннями

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