МОЗ розгляне у 2022 році питання щодо введення третьої дози COVID-вакцини всім громадянам
У січні 2022 року МОЗ має намір розглянути запровадження бустерної вакцинації для всіх українців
Про це повідомляє пресцентр Урядового порталу.
За словами голови МОЗ Віктора Ляшка, це питання тільки планують обговорити.
"Крім того, у січні МОЗ планує розглянути питання щодо можливості запровадження бустерної дози з урахуванням підходів Європейського Союзу", - зазначив він.
Крім того, міністр нагадав, що для людей з важкими супутніми хворобами щеплення третьою дозою вже дозволили.
- Нагадаємо, 13 грудня Віктор Ляшко підписав указ про введення третьої дози вакцини від COVID-19 людям із важкими захворюваннями
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