Про це сповіщає голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко в телеграмі.

Ворожих обстрілів зазнали три громади Дніпропетровщини: Марганецька, Нікопольська та Мирівська. Резніченко повідомляє, що окупанти використали понад 50 снарядів реактивної системи залпового вогню "Град" та важкої артилерії.

Голова ОВА інформує, що люди внаслідок російської атаки не постраждали. Однак загарбники пошкодили приватне помешкання та приміщення місцевого коледжу.

"У решті районів ніч з сиренами, та без ворожих ударів. І на цю хвилину спокійно", - пише Резніченко.

Нагадаємо, що у ніч проти 11 листопада окупанти завдали удару по критичній інфраструктурі Вінницької області, а в наслідок атак по Мирівській сільській громаді від осколків снарядів постраждала 10-річна дитина.

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