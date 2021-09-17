Три китайські космонавти вдало повернулись на Землю з орбіти

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на Сіньхуа.



"Повертається капсула пілотованого космічного корабля "Шеньчжоу-12", на борту якої перебували космонавти Не Хайшен, Лю Бомін і Тан Хунбо, приземлилася на посадочний майданчик "Дунфен" -, повідомили у Канцелярії програми пілотованої космонавтики Китаю.



Всі троє космонавтів жили і працювали на станції протягом 90 днів, що є найтривалішим перебуванням тайкунавтів з Китаю у космосі.



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