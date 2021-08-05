Три революції: "Еспресо" починає показ циклу фільмів до Дня Незалежності

Першим вийде в ефір фільм режисера Лідії Чайки "16 днів. Революція на граніті" - історія того, як українські студенти 1990 року відстояли право на гідність, свободу, власну державу. "Студентська революція в жовтні 1990 року тривала всього 16 днів і стала поштовхом до незалежності України", - говорять автори проєкту, - "центральна площа столиці України, Києва, тоді була покрита гранітними плитами, звідси й назва "Революція на граніті". Форми протесту, що їх обрали студенти – голодування, перекриття центральних вулиць, окупаційні страйки, – забезпечили їм перемогу. Ці молоді люди показали, що альтернатива радянській дійсності можлива".



Фільм Лідії Чайки "16 днів. Революція на граніті" 2011-го року виробництва можна переглянути в ефірі Еспресо вже сьогодні, 5.08, о 20:00. Після фільму відбудеться показ інтерв'ю, зробленого журналістами телеканалу Еспресо з одним з учасників революції на граніті - політиком, громадським діячем Олесем Донієм, вже в наші дні.



Наступного тижня в ефірі Еспресо з'явиться документальний фільм "Помаранчеві хроніки" режисера з Канади українського походження Дем'яна Колодія.



Фільм можна буде побачити у четвер о 19:20.



Завершить цикл фільм "Воля або смерть" про Революцію Гідності, який вийде в ефір 19.08, за кілька днів до Дня Незалежності України.