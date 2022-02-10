Три роки тому Зеленський обіцяв змінити Мінські угоди, але не виконав цього, - КВУ

Свої висновки Комітет виклав на сторінці у Facebook.

Із п'яти ключових обіцянок Зеленського не виконано чотири. Зокрема, не було змінено текст Мінських угод, західні держави не доєдналися до чинних мирних форматів, не вдалося домовитися про дієве перемир'я з Росією, не дотримано обіцянок щодо залучення професіоналів на державні посади.

"Показово, що три року тому В. Зеленський говорив про ті ж речі, які зараз перебувають на порядку денному. Зокрема, питання виконання Мінських угод. Однак прогресу в цій сфері не було досягнуто, і проблема Мінських угод та їх виконання досі залишаються актуальними", – зазначив голова КВУ Олексій Кошель.



Аналіз виконання заяв В. Зеленського (січень 2019 року):

1. "Я хочу, щоб перестали стріляти. Оці домовленості, мені здається, вони не дуже складні, можна домовитися".

Не виконано. Режим припинення вогню діяв кілька місяців із липня 2020 р. Та починаючи з 2021 р., режим "тиші" було зірвано. За рік дії режиму "тиші" в зоні ООС загинули 45 українських військових, 163 отримали поранення. У серпні 2021 р. Зеленський заявив, що дотримання тиші досі залишається першим кроком для конструктивних перемовин.

2. Потрібно "коригувати і розвивати Мінські домовленості".

Не виконано. Після зустрічі в "нормандському форматі" у грудні 2019 р. Зеленський заявив, що ініціюватиме внесення змін у Мінські угоди. Однак на практиці ця ініціатива не була реалізована. Як відомо, проти цього виступає Російська Федерація, блокуючи відповідний процес.

3. "У нас сьогодні є Мінські домовленості, які не дуже працюють. Може, залучити ще країни – західні".

Не виконано. З 2019 р. склад учасників мирних переговорів щодо збройної агресії з боку РФ не змінився. У "нормандському форматі", як і раніше, представлені Україна, Росія, Німеччина та Франція. У грудні 2021 р., відповідаючи на запитання щодо можливого приєднання США до цих перемовин, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що наразі не йдеться про переформатування "нормандського формату", тому він залишається таким, яким є.

4. "Обов'язково будемо залучати професіоналів".

Не виконано. За даними КВУ, за час президентства Зеленського понад 30 осіб, які раніше працювали в структурах "Студії Квартал 95", її дочірніх організаціях, надавали послуги компанії, співпрацювали із Зеленським на професійній основі, були знайомими, друзями, родичами Зеленського чи його оточення, отримали державні посади. Зокрема, співвласник "Студії Квартал 95" Іван Баканов став головою СБУ, сценарист "Студії Квартал 95" Юрій Костюк – заступником голови Офісу президента, Сергій Сивоха працював радником секретаря РНБО та ін.

5. "Повна амністія? Звичайно ж, ніхто на це не піде".

Виконано. Володимир Зеленський дотримується обіцянки щодо неможливості повної амністії. При цьому наголошується, що амністія буде можлива лише після формування відповідних безпекових умов, а також буде стосуватися виключно осіб, "у яких немає на руках крові".