Про це повідомляє Національна поліція, - інформує Еспресо.TV.

Для з’ясування усіх обставин події правопорушника разом з товаром доставили до відділу поліції, - йдеться у повідомленні.

Слідчі вже порушили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 190 (шахрайство) ККУ. Санкція статті передбачає до 3 років позбавлення волі.



Наразі чоловіку повідомили про підозру у скоєнні злочину та затримали в порядку ст. 208 КПК.

Поліція звертається до громадян з проханням повідомляти про всі випадки торгівлі гуманітарною допомогою.



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