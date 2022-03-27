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Війна з Росією: хроніка
Війна з Росією: біженці
Головна війна з Росією Три роки за ґратами. У Харкові затримали торговця "гуманітаркою"

Три роки за ґратами. У Харкові затримали торговця "гуманітаркою"

27 березня, 2022 неділя
11:09
війна з Росією торговець гуманітаркою

У Шевченківському районі Харкова правоохоронці затримали чоловіка, який біля супермаркету торгував товарами, призначеними для гуманітарної допомоги

Про це повідомляє Національна поліція, - інформує Еспресо.TV.

Для з’ясування усіх обставин події правопорушника разом з товаром доставили до відділу поліції, - йдеться у повідомленні.

Слідчі вже порушили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 190 (шахрайство) ККУ. Санкція статті передбачає до 3 років позбавлення волі.

Наразі чоловіку повідомили про підозру у скоєнні злочину та затримали в порядку ст. 208 КПК.

Поліція звертається до громадян з проханням повідомляти про всі випадки торгівлі гуманітарною допомогою.

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