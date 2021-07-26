Три українські фільми будуть представлені на Венеційському кінофестивалі
Україна на Венеційському фестивалі представить три фільми
Про це повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко у Telegram.
"Одразу трьома фільмами представлена Україна на одному з найпрестижніших кінофестивалів світу – Венеційському", - написав він.
В основному конкурсі прем'єрно покажуть "Відблиск" Валентина Васяновича.
У конкурсній програмі "Горизонти" покажуть два фільми: "Носоріг" Олега Сенцова та "Цензорка" Петера Керекеша.
Довідка.
"Носоріг" - історія картини заснована на реальних подіях 90-х в Україні. Головний герой фільму (Сергій Філімонов) на прізвисько Носоріг потрапляє до кримінального світу і починає свій кривавий шлях, який приведе його зовсім не туди, куди він очікував. Стрічку створено у копродукції України, Польщі та Німечинни.
"Цензорка" спільного виробництва Словаччини, Чехії та України. Фільм розповідає історію молодої жінки Лесі, яку було засуджено до ув'язнення в одній із виправних установ Одеси. Вона щойно народила первістка, і потрапила у світ, населений лише жінками.
"Відблиск". Режисер продовжує досліджувати тему адаптації до мирного життя після війни. За сюжетом, лікар-доброволець після повернення з полону намагається пристосуватися до нового життя.
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