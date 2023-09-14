Триває наступ Сил оборони на Мелітопольському та Бахмутському напрямках, є успіхи в районах Кліщіївки й Андріївки, – Генштаб

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ у вечірньому зведенні 14 вересня.

За даними Генштабу, в підсумку штурмових дій Сили оборони мають частковий успіх у районах Кліщіївки й Андріївки на Донеччині, витісняють противника із займаних позицій та закріплюються на досягнутих рубежах.

Протягом доби на фронті відбулося понад 20 бойових зіткнень.

Ситуація на основних напрямках

Ворог завдав ракетного та 44 авіаційних ударів, здійснив 37 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ і населених пунктах. Унаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань і пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

На Волинському та Поліському напрямках – без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено.

На Сіверському та Слобожанському напрямках вороги зберігають військову присутність у прикордонних районах, продовжують диверсійно-розвідувальну діяльність, обстрілюють населені пункти з території Росії, марно намагається влаштовувати збройні провокації з порушенням державного кордону України. Протягом доби ворог завдавав авіаударів на Харківщині, також артилерійських і мінометних обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів Сумської та Харківської областей.

На Куп’янському напрямку рашисти завдали авіаударів у районах Степової Новоселівки, Котлярівки Харківської області та Надії, Новоєгорівки Луганської області. З артилерії та мінометів били по населених пунктах Харківщини.

На Лиманському напрямку артилерійських і мінометних обстрілів зазнали Невське й Білогорівка Луганської області та Торське, Верхньокам’янське, Спірне Донецької області.

На Бахмутському напрямку противник завдав авіаційного удару в районі Кліщіївки на Донеччині. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися ще понад 10 населених пунктів області.

На Авдіївському напрямку українські захисники тримають оборону й успішно відбили низку ворожих атак у районах Ласточкиного та Авдіївки Донецької області. Ворог бив по населених пунктах області з артилерії та мінометів.

На Мар’їнському напрямку протягом доби Сили оборони успішно відбили близько 10 атак у районі Мар’їнки. Противник завдав авіаудару в районі Красногорівки на Донеччині. Також обстрілював населені пункти області з артилерії та мінометів.

На Шахтарському напрямку ворог бив по населених пунктах з авіації, артилерії та мінометів.

На Запорізькому напрямку противник завдав авіаудару біля Роботиного Запорізької області. Окрім того, артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів.

На Херсонському напрямку вороги обстрілювали з артилерії та мінометів українські села Херсонської та Дніпропетровської областей.

Українська авіація 10 разів била по місцях зосередження ворога

Протягом доби авіація Сил оборони завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. А підрозділи ракетних військ завдали ураження по пункту управління, 2 зенітно-ракетних комплексах, 5 артилерійських засобах та складу боєприпасів рашистів.