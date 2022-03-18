Тривоги авіанальотів, у всіх районах Київщини знешкоджують диверсантів: очільник ОВА Павлюк назвав найнебезпечніші напрямки в області

Про це він написав у телеґрамі.



Найбільш небезпечними напрямками Київської області є

Житомирська траса;

Буча - Ірпінь - Гостомель;

Макарів;

північ Вишгородського району.

Олександр Павлюк попередив про постійні тривоги через авіанальоти майже по всій області. Також в усіх районах Київщини триває боротьба із групами диверсантів."Гуманітарна допомога направиться в усі 7 районів Київщини", - зауважив очільник ОВА.

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