Тривоги авіанальотів, у всіх районах Київщини знешкоджують диверсантів: очільник ОВА Павлюк назвав найнебезпечніші напрямки в області
Очільник Київської ОВА Олександр Павлюк оприлюднив перелік найнебезпечніших напрямків Київщини й заявив, що гуманітарну допомогу отримають усі сім районів області
Про це він написав у телеґрамі.
Найбільш небезпечними напрямками Київської області є
- Житомирська траса;
- Буча - Ірпінь - Гостомель;
- Макарів;
- північ Вишгородського району.
"Гуманітарна допомога направиться в усі 7 районів Київщини", - зауважив очільник ОВА.
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