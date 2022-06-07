Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"Сьогодні російські загарбники продовжили масовані обстріли Харкова та населених пунктів Харківщини. Ворог не здатен здолати опір наших захисників. Натомість окупанти влаштували справжній терор проти мирного населення, обстрілюючи беззбройних людей", - написав очільник ОВА.

Він повідомив, що сьогодні з артилерії росіяни обстрілювали Харків та села Черкаська Лозова, Слатине Харківського району та Коробочкіне Чугуївського району.

"За попередньою інформацією, загинуло щонайменше 3 людей. Ще як мінімум 6 людей отримали поранення. Масштаб руйнувань та остаточна кількість постраждалих встановлюється", - повідомив Олег Синєгубов.

За повідомленням Генштабу ЗСУ, 7 червня російські війська безуспішно штурмували Комишуваху, відбито штурми в напрямку Світлодарська й Вуглегірської ТЕС.

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