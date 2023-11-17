Троє українських дівчат отримали премію миру за розробку застосунків для допомоги біженцям

Про це повідомляє The Guardian.

18-річна Софія Терещенко, 17-річна Анастасія Феськова та 17-річна Анастасія Демченко отримали премію за розробку двох додатків для дітей-біженців. Нагорода була вручена у Великій Британії в п'ятницю, 17 листопада.

Натхненні новинним репортажем про самотню дитину, яка плакала під час перетину українсько-польського кордону, дівчата зустрілися онлайн і розробили один додаток для маленьких дітей, які покинули свою країну, щоб допомогти їм зрозуміти, де вони знаходяться і як шукати допомогу, а інший - для дітей старшого віку про те, як інтегруватися в країнах, в яких вони успішно знайшли притулок.

Терещенко втекла з України разом з матір'ю і переїхала до Елі, Кембріджшир, Великобританія. Її батько і брат все ще залишаються в Україні. Вона сказала, що її сім'я завжди була дуже дружньою, і що розлука з ними "розбила їй серце".

"Як би ми не хотіли, щоб у всіх дітей було безпечне і мирне дитинство. Ми розуміємо, що реальність інша", - сказала Феськова, приймаючи нагороду.

"Ми сподіваємося створити краще майбутнє для дітей, незалежно від того, хто вони і звідки. Нам потрібна ваша підтримка, щоб перетворити це на реальність. Нам потрібно, щоб усі ви були відкриті до взаємодії з дітьми з різних верств суспільства, дітьми, які не з власної вини живуть в абсолютно чужому для них середовищі", - додала вона.