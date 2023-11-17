Троє українських дівчат отримали премію миру за розробку застосунків для допомоги біженцям
Троє українських підлітків, які розробили додатки для дітей, що втекли від війни, отримали цьогорічну Міжнародну дитячу премію миру на церемонії в Лондоні
Про це повідомляє The Guardian.
18-річна Софія Терещенко, 17-річна Анастасія Феськова та 17-річна Анастасія Демченко отримали премію за розробку двох додатків для дітей-біженців. Нагорода була вручена у Великій Британії в п'ятницю, 17 листопада.
Натхненні новинним репортажем про самотню дитину, яка плакала під час перетину українсько-польського кордону, дівчата зустрілися онлайн і розробили один додаток для маленьких дітей, які покинули свою країну, щоб допомогти їм зрозуміти, де вони знаходяться і як шукати допомогу, а інший - для дітей старшого віку про те, як інтегруватися в країнах, в яких вони успішно знайшли притулок.
Терещенко втекла з України разом з матір'ю і переїхала до Елі, Кембріджшир, Великобританія. Її батько і брат все ще залишаються в Україні. Вона сказала, що її сім'я завжди була дуже дружньою, і що розлука з ними "розбила їй серце".
"Як би ми не хотіли, щоб у всіх дітей було безпечне і мирне дитинство. Ми розуміємо, що реальність інша", - сказала Феськова, приймаючи нагороду.
"Ми сподіваємося створити краще майбутнє для дітей, незалежно від того, хто вони і звідки. Нам потрібна ваша підтримка, щоб перетворити це на реальність. Нам потрібно, щоб усі ви були відкриті до взаємодії з дітьми з різних верств суспільства, дітьми, які не з власної вини живуть в абсолютно чужому для них середовищі", - додала вона.
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Швейцарія хоче, аби українські біженці більш активно шукали роботу, а тому планується скасувати для них обов'язковий дозвіл на працю, який видає місцева влада.
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