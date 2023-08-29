Троє жителів Херсонщини загинули від підривів на російських мінах

Про це повідомив у Telegram голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Поблизу Новопетрівки в полі через вибух залишеного окупантами пристрою загинув 43-річний тракторист.

У полі поблизу села Садове чоловіки 51 та 28 років загинули, натрапивши на російські міни.

"Мінна небезпека на Херсонщині надзвичайно висока! Зоною підвищеної небезпеки є узбережжя водойм, поля, лісосмуги, узбіччя доріг, пустирі. Не відвідуйте ці місця, якщо не впевнені, що там працювали сапери!" - наголосив Прокудін.

Напередодні, 28 серпня, у Чернігівській області легковий автомобіль підірвався на міні. Внаслідок вибуху загинули жінка та чоловік, їхніх двох дітей госпіталізували.

Раніше, 21 липня, заступник генерального секретаря ООН Розмарі Дікарло заявила, що майже третина території України забруднена мінами та іншими боєприпасами.