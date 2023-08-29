На Чернігівщині автівка підірвалася на міні: загинуло подружжя, дітей шпиталізували
Увечері понеділка, 28 серпня, у Чернігівській області легковий автомобіль підірвався на міні. Унаслідок вибуху загинули жінка та чоловік, їхніх двох дітей доправили до лікарні
Про це повідомили у поліції Чернігівщини.
Зазначається, що повідомлення про те, що у Чернігівському районі підірвався легковий цивільний автомобіль надійшло близько 19-ї години. На місце події негайно прибула група реагування патрульної поліції, слідчо-оперативна група і вибухотехніки обласної поліції та рятувальники ДСНС.
Попередньо встановлено, що на лісовій дорозі автомобіль підірвався на міні. Відомо, що за кермом перебував співробітник Управління патрульної поліції в Чернігівській області Департаменту патрульної поліції.
Внаслідок вибуху автівка загорілася. На жаль, водій та пасажирка загинули. Крім того, травмовані двоє малолітніх дітей.
Фото: Поліція Чернігівської області / facebook
Фото: Поліція Чернігівської області / facebook
Фото: Поліція Чернігівської області / facebook
- Також 9 червня на Чернігівщині на ворожій міні підірвалося авто з поліцейськими, внаслідок чого один із них загинув. Ще один правоохоронець був травмований.
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