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На Чернігівщині автівка підірвалася на міні: загинуло подружжя, дітей шпиталізували

29 серпня, 2023 вiвторок
10:41
Війна з Росією міна, розмінування

Увечері понеділка, 28 серпня, у Чернігівській області легковий автомобіль підірвався на міні. Унаслідок вибуху загинули жінка та чоловік, їхніх двох дітей доправили до лікарні

Про це повідомили у поліції Чернігівщини.

Зазначається, що повідомлення про те, що у Чернігівському районі підірвався легковий цивільний автомобіль надійшло близько 19-ї години. На місце події негайно прибула група реагування патрульної поліції, слідчо-оперативна група і вибухотехніки обласної поліції та рятувальники ДСНС.

Попередньо встановлено, що на лісовій дорозі автомобіль підірвався на міні. Відомо, що за кермом перебував співробітник Управління патрульної поліції в Чернігівській області Департаменту патрульної поліції.

Внаслідок вибуху автівка загорілася. На жаль, водій та пасажирка загинули. Крім того, травмовані двоє малолітніх дітей. 

На Чернігівщині автівка підірвалася на міні

Фото: Поліція Чернігівської області / facebook


На Чернігівщині автівка підірвалася на міні

Фото: Поліція Чернігівської області / facebook


На Чернігівщині автівка підірвалася на міні

Фото: Поліція Чернігівської області / facebook

  • Також 9 червня на Чернігівщині на ворожій міні підірвалося авто з поліцейськими, внаслідок чого один із них загинув. Ще один правоохоронець був травмований.
Суспільство
Кримінал
поліція
Чернігівщина
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