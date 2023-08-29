На Чернігівщині автівка підірвалася на міні: загинуло подружжя, дітей шпиталізували

Про це повідомили у поліції Чернігівщини.

Зазначається, що повідомлення про те, що у Чернігівському районі підірвався легковий цивільний автомобіль надійшло близько 19-ї години. На місце події негайно прибула група реагування патрульної поліції, слідчо-оперативна група і вибухотехніки обласної поліції та рятувальники ДСНС.

Попередньо встановлено, що на лісовій дорозі автомобіль підірвався на міні. Відомо, що за кермом перебував співробітник Управління патрульної поліції в Чернігівській області Департаменту патрульної поліції.

Внаслідок вибуху автівка загорілася. На жаль, водій та пасажирка загинули. Крім того, травмовані двоє малолітніх дітей.

Фото: Поліція Чернігівської області / facebook

Фото: Поліція Чернігівської області / facebook

Фото: Поліція Чернігівської області / facebook