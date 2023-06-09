Про це "Суспільному" повідомила речниця Нацполіції в області Наталія Слабеняк.

Відомо, що чоловіки перебували поза службою. Вони пересувались власним автомобілем та наїхали на міну на прикордонні Чернігівщини.

39-річний поліцейський Олексій Жовтик загинув на місці. Його колега зазнав травм і був госпіталізований.

У поліції зазначили, що у загиблого правоохоронця залишилося троє неповнолітніх дітей.