На Чернігівщині на ворожій міні підірвалося авто з поліцейськими, один із них загинув
9 червня на Чернігівщині на ворожій міні підірвалося авто з поліцейськими, внаслідок чого один із них загинув. Ще один правоохоронець був травмований
Про це "Суспільному" повідомила речниця Нацполіції в області Наталія Слабеняк.
Відомо, що чоловіки перебували поза службою. Вони пересувались власним автомобілем та наїхали на міну на прикордонні Чернігівщини.
39-річний поліцейський Олексій Жовтик загинув на місці. Його колега зазнав травм і був госпіталізований.
У поліції зазначили, що у загиблого правоохоронця залишилося троє неповнолітніх дітей.
- На Херсонщині у травні було зафіксовано чотири випадки підриву сільгосптехніки на ворожих мінах.
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