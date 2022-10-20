Трохи тепліше, місцями сонячно та невеликий дощ: прогноз від Наталки Діденко на 21 жовтня

Про це пише в телеграмі синоптик Наталка Діденко.

21 жовтня у західних областях та на Півдні максимальна температура повітря становитиме +10 - +14 градусів, на решті території буде +8 - +12 градусів. Уночі холодно, очікується від 2 морозу до 4 тепла.

Атмосферні фронти гулятимуть поки що по Західній Європі, лише в нічні години на Сході України завтра пройде невеликий дощ.

Вітер стихне, буде помірним або невеликим.

У Києві 21 жовтня ані дощу, ані снігу - день із мінливим сонечком. Вітер послабне.

Найближчої ночі у столиці близько нуля, на околицях до 1-3 градусів морозу, впродовж дня потепліє до +10 - +11 градусів.

Надалі потепління зміцніє, дощі з'являться в Україні у неділю, 23 жовтня.

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