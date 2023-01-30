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Троянський кінь для Росії

Орест Сохар
30 січня, 2023 понедiлок
14:03
Погляд Орест Сохар

Держдеп США намагається посіяти велетенську зраду серед путінських посіпак

Держдеп США намагається посіяти велетенську зраду серед путінських посіпак: їм пропонують позбутися частини санкцій, якщо кремль відтягне з України своїх недобитків у погонах. Про це сказала заступниця глави Держдепу Вікторія Нуланд. Та сама, яка роздавала обколоті апельсини на Майдані 2014-го року.

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Зграя вимушених попутників кремлівського титаніка мріє зіскочити із цього трагічного маршруту. Для них заява Нуланд — це перший натяк, що Захід готовий домовлятися

Цей меседж не для вух верховного бункер-командувача. З ним здатні спілкуватися лише психіатри. А ось зграя вимушених попутників кремлівського титаніка мріє зіскочити із цього трагічного маршруту. Для них заява Нуланд — це перший натяк, що Захід готовий домовлятися... Тільки йому кортить зрозуміти, з ким...

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До речі: щоб тут не неслася українська "зрада". Хто читав колонку Девіда Ігнатіуса у The Washington Post, той міг ознайомитися з американським повоєнним планом посилення України до рівня, коли Росія не наважиться атакувати нас знову. Власне, ми цього і хотіли: відвоювати землю й убезпечити себе він нових атак.

А там, хто знає, що буде з Путіним...

Джерело

Про автора. Орест Сохар, журналіст, шеф-редактор Obozrevatel

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