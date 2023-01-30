Троянський кінь для Росії
Держдеп США намагається посіяти велетенську зраду серед путінських посіпак
Держдеп США намагається посіяти велетенську зраду серед путінських посіпак: їм пропонують позбутися частини санкцій, якщо кремль відтягне з України своїх недобитків у погонах. Про це сказала заступниця глави Держдепу Вікторія Нуланд. Та сама, яка роздавала обколоті апельсини на Майдані 2014-го року.
Читайте також: Кримінальна естетика кремля — симптом його розпаду
Зграя вимушених попутників кремлівського титаніка мріє зіскочити із цього трагічного маршруту. Для них заява Нуланд — це перший натяк, що Захід готовий домовлятися
Цей меседж не для вух верховного бункер-командувача. З ним здатні спілкуватися лише психіатри. А ось зграя вимушених попутників кремлівського титаніка мріє зіскочити із цього трагічного маршруту. Для них заява Нуланд — це перший натяк, що Захід готовий домовлятися... Тільки йому кортить зрозуміти, з ким...
Читайте також: Міжнародний трибунал для РФ може з'явитися до літа, — Нуланд
До речі: щоб тут не неслася українська "зрада". Хто читав колонку Девіда Ігнатіуса у The Washington Post, той міг ознайомитися з американським повоєнним планом посилення України до рівня, коли Росія не наважиться атакувати нас знову. Власне, ми цього і хотіли: відвоювати землю й убезпечити себе він нових атак.
А там, хто знає, що буде з Путіним...
Про автора. Орест Сохар, журналіст, шеф-редактор Obozrevatel
Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.
Стежте за найважливішими новинами України! Підписуйтесь на нашу facebook-сторінку та телеграм-канал.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.88
Купівля 39.88Продаж 40.55
-
EUR
Купівля 42.54Продаж 43.5
- Актуальне
- Важливе