Міжнародний трибунал для РФ може з'явитися до літа, - Нуланд
Влітку 2023 року може почати свою роботу Міжнародний трибунал, чи його аналог, для притягнення Російської Федерації до відповідальності за скоєні воєнні злочини в Україні
Про це заявила заступниця державного секретаря США з політичних справ Вікторія Нуланд, передає Голос Америки.
США працюють над цим питанням спільно з країнами G7 та Україною - розглядаються різні моделі механізму, зазначає вона.
"Я хотіла б, щоб ми дійшли висновку до річниці (вторгнення, - ред) - приблизно в лютому, але це може зайняти ще кілька місяців. Але до літа я б хотіла, щоб цей механізм з’явився", - наголосила Нуланд.
- 19 січня Європарламент ухвалив резолюцію про створення спецтрибуналу для Путіна та Лукашенка.
- А 26 січня у Празі пройшло засідання Основної групи зі створення спеціального трибуналу для розслідування злочину агресії проти України. У ньому взяли участь представники 20 країн.
- Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію, у якій зазначається, що військово-політичне керівництво Росії та Білорусі, причетне до війни проти України, має бути притягнуто до відповідальності у спеціальному міжнародному трибуналі.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.91
Купівля 39.91Продаж 40.59
-
EUR
Купівля 42.6Продаж 43.58
- Актуальне
- Важливе