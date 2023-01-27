Міжнародний трибунал для РФ може з'явитися до літа, - Нуланд

Про це заявила заступниця державного секретаря США з політичних справ Вікторія Нуланд, передає Голос Америки.

США працюють над цим питанням спільно з країнами G7 та Україною - розглядаються різні моделі механізму, зазначає вона.

"Я хотіла б, щоб ми дійшли висновку до річниці (вторгнення, - ред) - приблизно в лютому, але це може зайняти ще кілька місяців. Але до літа я б хотіла, щоб цей механізм з’явився", - наголосила Нуланд.

19 січня Європарламент ухвалив резолюцію про створення спецтрибуналу для Путіна та Лукашенка.

А 26 січня у Празі пройшло засідання Основної групи зі створення спеціального трибуналу для розслідування злочину агресії проти України. У ньому взяли участь представники 20 країн.

Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію, у якій зазначається, що військово-політичне керівництво Росії та Білорусі, причетне до війни проти України, має бути притягнуто до відповідальності у спеціальному міжнародному трибуналі.

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