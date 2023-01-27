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Головна Світ Міжнародний трибунал для РФ може з'явитися до літа, - Нуланд

Міжнародний трибунал для РФ може з'явитися до літа, - Нуланд

27 січня, 2023 п'ятниця
05:53
Світ

Влітку 2023 року може почати свою роботу Міжнародний трибунал, чи його аналог, для притягнення Російської Федерації до відповідальності за скоєні воєнні злочини в Україні

Про це заявила заступниця державного секретаря США з політичних справ Вікторія Нуланд, передає Голос Америки.

США працюють над цим питанням спільно з країнами G7 та Україною - розглядаються різні моделі механізму, зазначає вона.

"Я хотіла б, щоб ми дійшли висновку до річниці (вторгнення, - ред) - приблизно в лютому, але це може зайняти ще кілька місяців. Але до літа я б хотіла, щоб цей механізм з’явився", - наголосила Нуланд.

  • 19 січня Європарламент ухвалив резолюцію про створення спецтрибуналу для Путіна та Лукашенка.
  • А 26 січня у Празі пройшло засідання Основної групи зі створення спеціального трибуналу для розслідування злочину агресії проти України. У ньому взяли участь представники 20 країн.
  • Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію, у якій зазначається, що військово-політичне керівництво Росії та Білорусі, причетне до війни проти України, має бути притягнуто до відповідальності у спеціальному міжнародному трибуналі.

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Росія
геноцид
війна з Росією
геноцид українців
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