ЦАХАЛ закликає терміново евакуюватися з лікарні Аль-Шифа в Газі
Армія оборони Ізраїлю через гучномовці наказують евакуюватися з лікарні Аль-Шифа в Газі "найближчою годиною"
Про це пише The Times of Israel із посиланням на журналіста AFP.
"Лікарня Аль-Шифа - найбільша в Газі - стала центром війни Ізраїлю та ХАМАС, яка вже триває сьомий тиждень після нищівної атаки 7 жовтня на південь Ізраїлю", - йдеться у повідомленні.
Ізраїль стверджує, що терористична організація ХАМАС управляє командним центром і лабіринтом тунелів під лікарнею.
Ізраїль неодноразово закликав евакуювати лікарню на південь, однак медичні працівники кажуть, що багатьох пацієнтів неможливо перемістити.
- Учора Армія оборони Ізраїлю виявила тунельну шахту, яку використовували бойовики ХАМАС у найбільшій лікарні Аль-Шифа в Газі.
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