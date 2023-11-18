ЦАХАЛ закликає терміново евакуюватися з лікарні Аль-Шифа в Газі

Про це пише The Times of Israel із посиланням на журналіста AFP.

"Лікарня Аль-Шифа - найбільша в Газі - стала центром війни Ізраїлю та ХАМАС, яка вже триває сьомий тиждень після нищівної атаки 7 жовтня на південь Ізраїлю", - йдеться у повідомленні.

Ізраїль стверджує, що терористична організація ХАМАС управляє командним центром і лабіринтом тунелів під лікарнею.

Ізраїль неодноразово закликав евакуювати лікарню на південь, однак медичні працівники кажуть, що багатьох пацієнтів неможливо перемістити.