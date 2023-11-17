Ізраїль знайшов тунель бойовиків ХАМАС у лікарні Аль-Шифа у Газі
Армія оборони Ізраїлю виявила тунельну шахту, яку використовували бойовики ХАМАС у найбільшій лікарні Аль-Шифа в Газі
Про це пише Reuters.
Ізраїльські військові оприлюднили відео, яке, за їхніми словами, показує вхід до тунелю на відкритій місцевості біля лікарні Аль-Шифа. Там можна побачити глибоку яму в землі, оточену бетоном, дерев'яним щебенями та піском, а на задньому плані помітний бульдозер.
Армія Ізраїлю заявила, що її війська також знайшли в лікарні автомобіль із великою кількістю зброї.
Натомість бойовики ХАМАС відреагували на заяви Пентагону та Держдепу США, в яких йдеться, що терористи використовують лікарню Аль-Шифа у військових цілях. ХАМАС заявив, що заяви США "є повторенням відверто брехливого наративу, продемонстрованого слабкими та безглуздими виступами представника окупаційної армії".
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