Ізраїль знайшов тунель бойовиків ХАМАС у лікарні Аль-Шифа у Газі

Про це пише Reuters.

Ізраїльські військові оприлюднили відео, яке, за їхніми словами, показує вхід до тунелю на відкритій місцевості біля лікарні Аль-Шифа. Там можна побачити глибоку яму в землі, оточену бетоном, дерев'яним щебенями та піском, а на задньому плані помітний бульдозер.

EXPOSED:

In the Shifa Hospital complex, IDF troops found a hidden booby-trapped vehicle containing a large number of weapons, including:

· AK-47s

· RPGs

· sniper rifles

· grenades

· other explosives



See for yourself: pic.twitter.com/TApCThR9OM — Israel Defense Forces (@IDF) November 16, 2023

Армія Ізраїлю заявила, що її війська також знайшли в лікарні автомобіль із великою кількістю зброї.

Натомість бойовики ХАМАС відреагували на заяви Пентагону та Держдепу США, в яких йдеться, що терористи використовують лікарню Аль-Шифа у військових цілях. ХАМАС заявив, що заяви США "є повторенням відверто брехливого наративу, продемонстрованого слабкими та безглуздими виступами представника окупаційної армії".