Це аномалія, коли є кілька православних конфесій, - голова Держслужби з питань етнополітики і свободи совісті Єленський

Про це у суботу, 7 січня 2022 року, заявив голова Держслужби з питань етнополітики і свободи совісті Віктор Єленський на каналі "Еспресо".

"Ми сподіваємося, що ця аномалія, коли в країні православної культури існує не одна православна церква, що такої аномалії не буде. Тим більше, що є дуже серйозний рух і чернецтва, і священиків, і ієрархів за єдність. І є величезний запит суспільства на єдність українського православ'я", - зазначив посадовець.

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Сьогоднішнє ж богослужіння у Києво-Печерській лаврі Єленський оцінює як історичне.

"І сьогодні дійсно історичний момент, коли вперше в історії автокефальна православна церква служить у Києво-Печерській лаврі. Бо раніше (в Україні - ред.) не було автокефальної православної церкви, визнаної православним світом)", - наголосив Віктор Єленський.

Нагадаємо, 7 січня 2023 року предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній провів богослужіння з нагоди Різдва Христового в Успенському соборі Києво-Печерської Лаври. Служба велася українською мовою.

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