Це аномалія, коли є кілька православних конфесій, - голова Держслужби з питань етнополітики і свободи совісті Єленський
В українському православному середовищі є сильний запит на єднання
Про це у суботу, 7 січня 2022 року, заявив голова Держслужби з питань етнополітики і свободи совісті Віктор Єленський на каналі "Еспресо".
"Ми сподіваємося, що ця аномалія, коли в країні православної культури існує не одна православна церква, що такої аномалії не буде. Тим більше, що є дуже серйозний рух і чернецтва, і священиків, і ієрархів за єдність. І є величезний запит суспільства на єдність українського православ'я", - зазначив посадовець.
Читайте і дивіться також: На початку лютого буде рішення урядової комісії щодо Нижньої Лаври, - Ткаченко
Сьогоднішнє ж богослужіння у Києво-Печерській лаврі Єленський оцінює як історичне.
"І сьогодні дійсно історичний момент, коли вперше в історії автокефальна православна церква служить у Києво-Печерській лаврі. Бо раніше (в Україні - ред.) не було автокефальної православної церкви, визнаної православним світом)", - наголосив Віктор Єленський.
- Нагадаємо, 7 січня 2023 року предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній провів богослужіння з нагоди Різдва Христового в Успенському соборі Києво-Печерської Лаври. Служба велася українською мовою.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
40.04
Купівля 40.04Продаж 40.75
-
EUR
Купівля 41.4Продаж 42.56
- Актуальне
- Важливе