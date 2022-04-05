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Це армія збоченців. Ми воюємо з дегенератами, кримінальними недолюдками - комбат ТрО

5 квітня, 2022 вiвторок
16:50
Новини Петро Кузик

Ми воюємо з дегенератами, кримінальними недолюдками, у яких світогляд сформований на вбивство нас тільки тому, що ми українці. Це не солдати, це армія збоченців. На нас напала нацистсько-фашистська зграя якихось покидьків без моральних і цивілізаційних норм

Про відсутність моральних норм та військової честі в армії ворога поділився своїми висновками Петро Кузик, комбат ТрО Києва в етері Еспресо TV

Командир батальйону розповів: "Так сталося, що ми перші з підрозділом заскочили у Гостомель і Бучу, ще витісняли їх звідти, вони ще не встигли відступити тоді. Те що ми побачили…. Вже багато сказано на цю тему. Я зробив висновки, ми не воюємо з солдатами, у солдата є кодекс честі воїна, офіцерська честь і так далі. Ми воюємо з дегенератами, кримінальними недолюдками, у яких світогляд сформований на вбивство нас тільки тому, що ми українці. Вони вбивали дітей, вони гвалтували дітей. Я не можу зрозуміти, заходимо, а там розстріляні бабуся і дідусь за 80 років. Чим вони їм заважали?"

Петро Кузик продовжив: "Родинами вбиті люди, розстріляні зі зв'язаними назад руками. Я так розумію, катували, гвалтували, вбивали на очах у батьків. Хто це може робити в наш час? Це покидьки, це не люди. Це не солдати, це армія збоченців, дегенератів і фюрер їх дегенерат. До того, для мене весь російській народ це співучасники цих злочинів, вони вибрали цю владу, вони схвалюють війну або тихо мовчать. Багато чого там надивився. Окрім того, що вони багато наших людей повбивали, вони полишали своїх вбитих офіцерів, їм важливіші були мікрохвильовки та ковдри, тобто вони не мають людських відносин між собою, що вже говорити, як до нас вони ставляться. На нас напала нацистсько- фашистська зграя якихось покидьків без моральних і цивілізаційних норм.
Не важливо, яка релігія сповідується, не важливо, у яку ти церкву ходиш, їх треба просто винищувати, не задумуючись. Це єдиний наш шанс на майбутнє, на життя".
 

  • Нагадаємо, 3 квітня "Для європейських любителів російського газу". Аваков показав отримані від Нацполіції фото й відео з Бучі та Гостомеля
війна з Росією
Буча
Гостомель
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