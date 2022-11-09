"Це божевілля": Гвардіола розкритикував рішення провести ЧС-2022 посеред клубного сезону
Головний тренер англійського "Манчестер Сіті" Хосеп Гвардіола назвав рішення ФІФА проводити чемпіона світу з футболу посеред клубного сезону божевіллям
Про це повідомляє Eurosport.
"Це божевілля. Гравці не можуть відпочити та постійно оглядаються на чемпіонат світу. Травма у матчі з "Брентфордом" не вплине на результати у прем'єр-лізі, але ви пропустите чемпіонат світу. Місяць тому я міг попросити гравців зосередитись, але тепер чемпіонат світу вже не за горами. У суботу ми граємо, а в неділю вони вже будуть у своїх збірних", - обурився Гвардіола.
Він додав, що сповна наслідки такого рішення клуби відчують після ЧС-2022.
"У Німеччині перша гра після чемпіонату світу відбудеться 20 січня, а ми розпочинаємо 26 грудня. Про те, що буде після чемпіонату світу, краще і зовсім не думати. Якщо гравці збірних не будуть доступні, мабуть доведеться задіяти гравців з академії або, скажімо, клубних фізіотерапевтів", – сказав Гвардіола.
ЧС-2022 відбуватиметься з 20 листопада до 18 грудня. Вперше чемпіона світу відбудеться не влітку. Таке рішення ФІФА ухвалила через спеку, яка панує у червні та липні у Катарі.
- 8 листопада головний тренер збірної Бразилії Тіте назвав імена 26 футболістів, які зіграють на чемпіонаті світу-2022.
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