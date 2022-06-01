Про це повідомляє Еспресо.TV.

За словами Петракова, зараз футболістам збірної України дуже складно.

"Дуже складно. Хлопці думають про свої родини, як там вдома, як рідні. Приходилося жартувати, говорити їм, що у нас своя війна – на футбольному полі. Це було важко, але хлопці молодці, вони слухали та готувалися. Підходимо до матчу в гарному настрої. Це буде найважливіший матч на даному етапі мого життя. Що я буду говорити гравцям перед матчем – це внутрішня кухня. Роздягальня – це святе. Нікому не потрібно знати, що я буду їм говорити. Не ображайтеся", - сказав головний тренер збірної України Олександр Петраков на пресконференції.

Гра Шотландія - Україна відбудеться 1 червня та розпочнеться о 21:45. Переможець 5 червня у Кардіффі посперечається з путівку на ЧС-2022 зі збірної Уельсу.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb