Це буде найважливіший матч на даному етапі мого життя, - тренер збірної Петраков про зустріч проти Шотландії
Головний тренер збірної України Олександр Петраков заявив, що матч проти Шотландії - найважливіший на даному етапі життя
Про це повідомляє Еспресо.TV.
За словами Петракова, зараз футболістам збірної України дуже складно.
"Дуже складно. Хлопці думають про свої родини, як там вдома, як рідні. Приходилося жартувати, говорити їм, що у нас своя війна – на футбольному полі. Це було важко, але хлопці молодці, вони слухали та готувалися. Підходимо до матчу в гарному настрої. Це буде найважливіший матч на даному етапі мого життя. Що я буду говорити гравцям перед матчем – це внутрішня кухня. Роздягальня – це святе. Нікому не потрібно знати, що я буду їм говорити. Не ображайтеся", - сказав головний тренер збірної України Олександр Петраков на пресконференції.
Гра Шотландія - Україна відбудеться 1 червня та розпочнеться о 21:45. Переможець 5 червня у Кардіффі посперечається з путівку на ЧС-2022 зі збірної Уельсу.
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